Крупный пожар на севере Лондона: густой едкий дым окутал город

Новости Великобритании. Крупный пожар на севере Лондона: горит лакокрасочная фабрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Крупный пожар на севере Лондона: горит лакокрасочная фабрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте ЧП работают около сотни пожарных и более 10 единиц спецтехники. Главная опасность в том, что предприятие находится недалеко от жилого массива. Медики опасаются возможных токсичных выбросов. Жителей просят не приближаться к месту пожара, а также плотно закрыть все окна и двери.
По словам очевидцев, северная часть Лондона окутана густым едким дымом. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Причину возгорания предстоит выяснить.