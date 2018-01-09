Крупный пожар на севере Лондона: густой едкий дым окутал город

На месте ЧП работают около сотни пожарных и более 10 единиц спецтехники. Главная опасность в том, что предприятие находится недалеко от жилого массива. Медики опасаются возможных токсичных выбросов. Жителей просят не приближаться к месту пожара, а также плотно закрыть все окна и двери.