Переговоры КНДР и Южной Кореи: стороны обсудят варианты участия северокорейских спортсменов в Зимней Олимпиаде

Новости Северной Кореи. Делегации КНДР и Южной Кореи начали переговоры на министерском уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что стороны обсудят пути улучшения отношений, а также рассмотрят варианты участия северокорейских спортсменов в Зимней Олимпиаде. На повестке также возможность встреч родственников из разделенных семей.

Встреча идет в демилитаризованной зоне, в так называемом «Доме мира». Переговоры проходят в закрытом режиме. Отметим, что это первый диалог между Севером и Югом за последние два года.