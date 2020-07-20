Первая арабская межпланетная миссия отправится в космос с территории Японии

Новости ОАЭ. Первая арабская межпланетная миссия 20 июля отправится в космос. Исследовательский зонд ОАЭ «Надежда» должен выйти на орбиту Марса в феврале 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. Первая арабская межпланетная миссия 20 июля отправится в космос. Исследовательский зонд ОАЭ «Надежда» должен выйти на орбиту Марса в феврале 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Красной планете работают в основном американские зонды, так что, запуская этот аппарат, арабское государство решает прежде всего политическую задачу «утверждения ОАЭ в статусе маяка прогресса в регионе».
Космический проект обошелся союзу нефтяных монархий Эмиратов в 200 миллионов долларов. При этом ОАЭ не имеют собственного космодрома и не производят ракет-носителей. Зонд будет запущен с территории Японии с помощью японской ракеты.