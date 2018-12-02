Триумфальную арку закроют для туристов

Новости Франции. Один из главных символов Парижа – Триумфальная арка – будет временно закрыта для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято из-за повреждений, которые объект получил во время протестов.

Выступления «желтых жилетов» против роста цен на бензин продолжаются во французской столице уже несколько недель. Накануне полиция оцепила часть Елисейских полей, однако протестующие попытались прорваться через контрольно-пропускной пункт, в результате чего правоохранители применили слезоточивый газ.