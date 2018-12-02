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Триумфальную арку закроют для туристов

02 декабря 2018 12:57
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Новости Франции. Один из главных символов Парижа – Триумфальная арка – будет временно закрыта для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято из-за повреждений, которые объект получил во время протестов.

Триумфальную арку закроют для туристов-1

Выступления «желтых жилетов» против роста цен на бензин продолжаются во французской столице уже несколько недель. Накануне полиция оцепила часть Елисейских полей, однако протестующие попытались прорваться через контрольно-пропускной пункт, в результате чего правоохранители применили слезоточивый газ.

Триумфальную арку закроют для туристов-4

Из-за беспорядков было закрыто 19 станций метро французской столицы и прекращено движение по двум веткам. В ходе протестов пострадали более сотни человек.

# Туризм # Фотофакт

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