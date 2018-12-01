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В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты

01 декабря 2018 13:15
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Новости России. Питерские мосты уходят в спячку. В северной столице России завершается сезон навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты-1

Разводить переправы здесь больше не будут. Но работы у обслуживающего персонала не станет меньше: начинается подготовка к следующему сезону. Предстоит вычистить все детали и проверить систему автоматического управления разводкой.

В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты-4

Андрей Кочин, заместитель директора – главный инженер Мостотреста (Санкт-Петербург):
В период навигации мы можем делать только мелкие работы, те, которые не влияют на механизмы и которые позволяют осуществить разводку следующих суток. А в период межнавигации, когда уже нет необходимости разводить пролеты, мы имеем возможность добраться до тех мест, куда невозможно добраться в нормальную навигацию.

В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты-7

В следующий раз понаблюдать за разводкой мостов на Неве можно будет 10 апреля.

В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты-10

# Достопримечательности # Андрей Кочин # Фотофакт

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