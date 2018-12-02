Прямой эфир

Вашингтон не будет вводить доппошлины на ввоз китайских товаров

02 декабря 2018 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Лидеры стран G20 приняли декларацию саммита в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вашингтон не будет вводить доппошлины на ввоз китайских товаров-1

Наиболее значимым итогом форума стало решение Вашингтона не вводить с 1 января дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары.

Вашингтон не будет вводить доппошлины на ввоз китайских товаров-4

Одним из главных пунктов стало заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию. Кроме того, лидеры «Большой двадцатки» договорились продолжить борьбу с неравенством, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, а также совместно работать над проблемой беженства и оказанием переселенцам гуманитарной помощи.

# Налоги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты
01 декабря 2018 13:15

В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами
01 декабря 2018 13:04

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами

В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт
01 декабря 2018 12:57

В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт