Вашингтон не будет вводить доппошлины на ввоз китайских товаров

Новости мира. Лидеры стран G20 приняли декларацию саммита в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее значимым итогом форума стало решение Вашингтона не вводить с 1 января дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары.

Одним из главных пунктов стало заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию. Кроме того, лидеры «Большой двадцатки» договорились продолжить борьбу с неравенством, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, а также совместно работать над проблемой беженства и оказанием переселенцам гуманитарной помощи.