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На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами

01 декабря 2018 13:04
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Новости США. Мощное землетрясение произошло на Аляске. В Анкоридже, крупнейшем городе штата, объявлена угроза цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами-1

Люди в спешке покидали свои дома. Разрушены многие здания и автомагистрали. Нарушено железнодорожное и авиасообщение. В одной из школ обрушилась потолочная плитка. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами-4

Сообщается, что после первого мощного толчка были зафиксированы афтершоки. Губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации.

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами-7

# Землетрясение # Фотофакт

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