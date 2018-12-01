На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами

Новости США. Мощное землетрясение произошло на Аляске. В Анкоридже, крупнейшем городе штата, объявлена угроза цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди в спешке покидали свои дома. Разрушены многие здания и автомагистрали. Нарушено железнодорожное и авиасообщение. В одной из школ обрушилась потолочная плитка. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.