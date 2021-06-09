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Пожар в больнице Рязани. Погибли три человека, сильные ожоги получила медсестра

09 июня 2021 09:06
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Новости России. Три человека стали жертвами пожара в областной больнице в Рязани. Еще восемь пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в больнице Рязани. Погибли три человека, сильные ожоги получила медсестра-1

Пламя вспыхнуло в отделении реанимации, где находились пациенты с COVID-19. Из здания эвакуировали более 30 человек.

Пожар в больнице Рязани. Погибли три человека, сильные ожоги получила медсестра-4

Что стало причиной ЧП, пока неясно. Среди версий – возгорание аппарата ИВЛ или короткое замыкание. Люди погибли из-за отравления угарным газом. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии. Медсестра получила 75 % ожогов тела, когда вместе с коллегой пыталась потушить возгорание до прибытия пожарных. Ведется расследование.

# Пожар в больнице # Фотофакт

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