Пожар в больнице Рязани. Погибли три человека, сильные ожоги получила медсестра

Новости России. Три человека стали жертвами пожара в областной больнице в Рязани. Еще восемь пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Три человека стали жертвами пожара в областной больнице в Рязани. Еще восемь пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя вспыхнуло в отделении реанимации, где находились пациенты с COVID-19. Из здания эвакуировали более 30 человек.
Что стало причиной ЧП, пока неясно. Среди версий – возгорание аппарата ИВЛ или короткое замыкание. Люди погибли из-за отравления угарным газом. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии. Медсестра получила 75 % ожогов тела, когда вместе с коллегой пыталась потушить возгорание до прибытия пожарных. Ведется расследование.