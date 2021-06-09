Пожар в больнице Рязани. Погибли три человека, сильные ожоги получила медсестра

Новости России. Три человека стали жертвами пожара в областной больнице в Рязани. Еще восемь пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло в отделении реанимации, где находились пациенты с COVID-19. Из здания эвакуировали более 30 человек.