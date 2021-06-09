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В Стамбуле началась операция по спасению Мраморного моря: с поверхности собирают слизь

09 июня 2021 09:13
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Новости Турции. Масштабную операцию по спасению Мраморного моря начали в окрестностях Стамбула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле началась операция по спасению Мраморного моря: с поверхности собирают слизь-1

Специалисты с помощью насосов собирают сероватую слизь, которая образовалась в результате загрязнения акватории сточными водами.

В Стамбуле началась операция по спасению Мраморного моря: с поверхности собирают слизь-4

В уборке задействованы водолазы, используются боновые заграждения. Собранное вещество направят на утилизацию.

В Стамбуле началась операция по спасению Мраморного моря: с поверхности собирают слизь-7

Из-за вязкой слизи под угрозой оказались местная флора и фауна. Солнечные лучи не попадают вглубь, нарушен газообмен, поэтому началось гниение, морские обитатели гибнут. Кроме того, страдают рыбаки. Слизь забивает сети и моторы лодок.

В Стамбуле началась операция по спасению Мраморного моря: с поверхности собирают слизь-10

Ожидается, что к концу 2021 года Мраморное море объявят охраняемой зоной. Ситуация находится под личным контролем президента страны.

# Экология # Фотофакт

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