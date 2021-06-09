В Стамбуле началась операция по спасению Мраморного моря: с поверхности собирают слизь

Новости Турции. Масштабную операцию по спасению Мраморного моря начали в окрестностях Стамбула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты с помощью насосов собирают сероватую слизь, которая образовалась в результате загрязнения акватории сточными водами.

В уборке задействованы водолазы, используются боновые заграждения. Собранное вещество направят на утилизацию.

Из-за вязкой слизи под угрозой оказались местная флора и фауна. Солнечные лучи не попадают вглубь, нарушен газообмен, поэтому началось гниение, морские обитатели гибнут. Кроме того, страдают рыбаки. Слизь забивает сети и моторы лодок.