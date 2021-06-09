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На химическом заводе в Китае взорвался реактор

09 июня 2021 09:11
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Новости Китая. Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в китайском городе Шихэцзы. По предварительным данным, в воздух взлетел кремнеземный реактор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На химическом заводе в Китае взорвался реактор-1

В небо на десятки метров поднялся огромный столб густого черного дыма. Взять ситуацию под контроль пока не удается. Прибывшие на место спасатели запросили дополнительную помощь.

На химическом заводе в Китае взорвался реактор-4

Специалисты заявляют, что попавшие в воздух вещества нетоксичны. Угрозы для жителей нет.

На химическом заводе в Китае взорвался реактор-7

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Обошлось без пострадавших.

# Взрыв # Фотофакт

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