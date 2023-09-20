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Истребитель Су-34 РФ рухнул в Воронежской области

20 сентября 2023 08:08
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Самолет Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Пилоты успели катапультироваться, информирует ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство. 

ЧП случилось утром в среду, 20 сентября, во время выполнения учебно-тренировочного полета. На воздушном судне находились два человека: им удалось катапультироваться. Пилоты были эвакуированы на аэродром базирования. 

Сообщается, что крушение истребителя произошло вдали от населенного пункта. На земле разрушений не произошло, пострадавших нет. Полет выполнялся без боекомплекта, проинформировали в Минобороны РФ. Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность.  

# Крушение

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