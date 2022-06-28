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На юге Техаса нашли фуру с 46 погибшими. Кто и почему обвиняет в случившемся Байдена?

28 июня 2022 08:45
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Новости США. Тела 46 погибших были обнаружены в брошенной фуре на юге американского штата Техас. Еще 16 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в местные клиники для оказания медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Техаса нашли фуру с 46 погибшими. Кто и почему обвиняет в случившемся Байдена?-1

Грузовик обнаружили сотрудники миграционной и пограничной службы США. По их словам, люди были истощены и ни у кого не было воды. Притом, что в последние дни в Техасе установилась аномальная жара – температура воздуха поднималась до +39 °C. Губернатор штата обвинил в случившемся президента США Джо Байдена. Эта трагедия стала результатом его миграционной политики.

# Несчастный случай # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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