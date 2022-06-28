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Один человек погиб во время смерча в Нидерландах

28 июня 2022 09:19
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Новости Нидерландов. Один человек погиб, еще 10 получили ранения во время торнадо в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб во время смерча в Нидерландах-1

Смерч прошелся по небольшому прибрежному городу Зирикзе, оставив после себя сильные разрушения. Как минимум четыре дома остались без крыши. По сообщению местных СМИ, около 20 из них были настолько повреждены, что требуют срочного ремонта. Сейчас власти оценивают последствия стихии и нанесенный ею ущерб.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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