Один человек погиб во время смерча в Нидерландах

Новости Нидерландов. Один человек погиб, еще 10 получили ранения во время торнадо в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смерч прошелся по небольшому прибрежному городу Зирикзе, оставив после себя сильные разрушения. Как минимум четыре дома остались без крыши. По сообщению местных СМИ, около 20 из них были настолько повреждены, что требуют срочного ремонта. Сейчас власти оценивают последствия стихии и нанесенный ею ущерб.