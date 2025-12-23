Три четверти жителей Румынии считают, что страна идёт неправильным путём – опрос

Три четверти жителей Румынии считают, что страна идет неправильным путем. Таковы результаты опроса, проведенного Национальным социологическим центром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три четверти жителей Румынии считают, что страна идет неправильным путем. Таковы результаты опроса, проведенного Национальным социологическим центром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным специалистов, в обществе сейчас преобладают пессимистичные настроения и недоверие к правительству. Растет недовольство работой госучреждений и падением уровня жизни. Более половины опрошенных ожидают значительного повышения цен в 2026 году. При этом 60 % респондентов уверены, что власти Румынии не справятся с нарастающими экономическими и социальными проблемами.