Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что США готовы дать его стран гарантии безопасности, часть из которых останется кофнедцниальынми. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, рамочные соглашения существуют как с ЕС, так и с США, а также отдельный двусторонний протокол с Вашингтоном, который должен быть рассмотрен Конгрессом.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что ЕС и США согласовали гарантии для Киева, аналогичные статье 5 устава НАТО. Однако глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что с США было достигнуто понимание о необходимости возвращения Украины к нейтральному и безъядерному статусу.

Эти переговоры стали продолжением берлинских переговоров по урегулированию с участием американских представителей и Зеленского, в ходе которых ЕС предложил направить в Украину межнациональные силы.

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможность вступления Украины в НАТО представляет прямую угрозу безопасности России, и это стало одной из причин начала военной операции.

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