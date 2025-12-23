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Расходы на больничные листы за год обошлись экономике Германии в 200 млрд евро

23 декабря 2025 07:31
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Состояние здоровья немцев напрямую влияет на экономику ФРГ. Об этом говорится в отчете правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расходы на больничные листы за год обошлись экономике Германии в 200 млрд евро-2

Выплаты сотрудникам, находящимся на больничном, за год обошлись компаниям в более чем в 200 миллиардов евро. По оценкам властей каждый работник в Германии болел в среднем 21 день. Что ежедневно обходилось предприятиям в 152 евро. И это при том, что сейчас ФРГ переживает тяжелый кризис, а ВВП страны не растет пятый год подряд.

# Германия

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