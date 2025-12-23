Расходы на больничные листы за год обошлись экономике Германии в 200 млрд евро

Выплаты сотрудникам, находящимся на больничном, за год обошлись компаниям в более чем в 200 миллиардов евро. По оценкам властей каждый работник в Германии болел в среднем 21 день. Что ежедневно обходилось предприятиям в 152 евро. И это при том, что сейчас ФРГ переживает тяжелый кризис, а ВВП страны не растет пятый год подряд.