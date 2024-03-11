Три человека убиты в результате массовой стрельбы в Арканзасе

Три человека убиты, пятеро получили ранения в результате массовой стрельбы в американском штате Арканзас. Трагедия произошла в городе Джонсборо во время вечеринки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неизвестным пока причинам один из ее участников неожиданно достал пистолет и открыл огонь по людям. Затем, предположительно, застрелился. Все раненые доставлены в больницы, по словам медиков, их жизни вне опасности.

Полиция считает, что причиной случившегося стал бытовой конфликт, так как, по их данным, жертвы были знакомы со стрелком. Однако точные мотивы нападавшего, как и все подробности происшествия, сейчас выясняют следователи. Остается добавить, что с начала года это уже 73-й случай массовой стрельбы в США.