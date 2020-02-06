Три человека погибли в Стамбуле в результате жёсткой посадки самолёта

Новости Турции. Вечером 5 февраля в Стамбуле в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в результате жёсткой посадки самолёта погибли три человека. Как сообщает информационное агентство Anadolu, воздушное судно авиакомпании Pegasus совершало рейс Измир – Стамбул. Во время приземления самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и развалился на три части.

Фото: Anadolu

К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и медики. Начинавшийся пожар был быстро потушен, а пассажиры – эвакуированы. По информации министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турхана, в летательном аппарате находились 175 взрослых пассажиров, двое детей и шесть членов экипажа.

Фото: Anadolu