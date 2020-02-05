Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с жертвами от схода лавины

Новости мира. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла в провинции Ван. Из-за двух снежных волн погибли 38 человек, среди них спасатели, военные и полицейские, ещё свыше 50 пострадали.
Накануне лавина накрыла микроавтобус, а сегодня – обрушилась на группы спасателей, которые занимались поиском пропавших без вести. Число погибших может возрасти. Масштабная поисково-спасательная операция продолжается. Опасность схода очередной лавины остается.