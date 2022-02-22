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Три человека погибли при обстреле в Донецке 22 февраля

22 февраля 2022 19:32
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В Донецке при обстреле 22 февраля погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечаются перебои с электричеством и водой.

Три человека погибли при обстреле в Донецке 22 февраля-1

Все это заставляет жителей бросать свои дома и эвакуироваться в Россию. Там уже находятся около 100 тысяч беженцев. Сам Киев категорически отрицает ведение активных боевых действий и отвергает обвинения в обстрелах городов и убийствах мирных граждан.

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# Стрельба # Фотофакт

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