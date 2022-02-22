Три человека погибли при обстреле в Донецке 22 февраля

В Донецке при обстреле 22 февраля погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечаются перебои с электричеством и водой.

Все это заставляет жителей бросать свои дома и эвакуироваться в Россию. Там уже находятся около 100 тысяч беженцев. Сам Киев категорически отрицает ведение активных боевых действий и отвергает обвинения в обстрелах городов и убийствах мирных граждан.