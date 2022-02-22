Россия признала ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали государства и организации?

В ЛНР и ДНР это сообщение тут же встретили ликованием. Позднее российские парламентарии ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками. Как заявили в МИД России, Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых их руководство осуществляет свои полномочия. Договоры о дружбе дают возможность совместно оборонять границы и строить там военные базы. Оказывать техническую и другую помощь. Но далеко не все в мире довольны таким решением.