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Совбез ООН провёл экстренное заседание по ситуации в Украине

22 февраля 2022 12:28
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Новости Украины. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Украине и призвал все заинтересованные стороны сосредоточить свои усилия на немедленном прекращении боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН провёл экстренное заседание по ситуации в Украине-1

Официальный Киев также надеется мирным путем вернуть ныне неподконтрольные территории. О формате переговоров по урегулированию конфликта украинская делегация намерена проконсультироваться с ОБСЕ и «Нормандской четверкой».

Совбез ООН провёл экстренное заседание по ситуации в Украине-4

Россия также высказала готовность решить украинский вопрос путем дипломатии. Тем временем о намерении ввести дополнительный пакет санкций в отношении Москвы уже заявил ряд западных государств, в том числе США.

# Международная политика # Фотофакт

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