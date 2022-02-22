Совбез ООН провёл экстренное заседание по ситуации в Украине

Новости Украины. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Украине и призвал все заинтересованные стороны сосредоточить свои усилия на немедленном прекращении боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Украине и призвал все заинтересованные стороны сосредоточить свои усилия на немедленном прекращении боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальный Киев также надеется мирным путем вернуть ныне неподконтрольные территории. О формате переговоров по урегулированию конфликта украинская делегация намерена проконсультироваться с ОБСЕ и «Нормандской четверкой».
Россия также высказала готовность решить украинский вопрос путем дипломатии. Тем временем о намерении ввести дополнительный пакет санкций в отношении Москвы уже заявил ряд западных государств, в том числе США.