Совбез ООН провёл экстренное заседание по ситуации в Украине

Новости Украины. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Украине и призвал все заинтересованные стороны сосредоточить свои усилия на немедленном прекращении боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный Киев также надеется мирным путем вернуть ныне неподконтрольные территории. О формате переговоров по урегулированию конфликта украинская делегация намерена проконсультироваться с ОБСЕ и «Нормандской четверкой».