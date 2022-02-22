Российский парламент ратифицировал договоры о сотрудничестве и взаимной помощи ДНР и ЛНР

Новости Украины. Совет Федерации и Госдума России ратифицировали договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве и взаимной помощи. Накануне Владимир Путин заявил о признании суверенитета республик, подписав соответствующие указы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока Украина требует от России данное решение отменить. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание. В ходе которого призвал все стороны сосредоточиться на немедленном прекращении боевых действий. А в качестве путей разрешения конфликта избрать диалог.

Пока стороны обвиняют друг друга в нарушении Минских соглашений, в Донбассе звучат выстрелы. 22 февраля под обстрелы попали журналисты. Это произошло в момент съемки последствий утреннего теракта на трассе Донецк – Горловка, где погибли три человека. Каждый новый обстрел в зоне конфликта жители воспринимают как повод покинуть опасную территорию. Из ДНР и ЛНР продолжается эвакуация населения. Всего в Россию въехали более 100 тысяч человек.