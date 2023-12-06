Третий этап наземной операции в Газе начали бойцы ЦАХАЛ – Минобороны Израиля

Уже заблокирован самый густонаселенный город южной части анклава Хан-Юнис, где, по мнению военных, находятся члены руководства ХАМАС. По объектам боевиков будут нанесены беспрецедентные по мощности удары как с земли, так и с воздуха. И они продолжатся до полного уничтожения ХАМАС. Однако это сообщение вызвало тревогу как в ООН, так и в США, главном союзнике Израиля. Поскольку проблема такой тактики в том, что она приводит к большому количеству жертв среди мирного населения и превращает их в беженцев.