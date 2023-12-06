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Третий этап наземной операции в Газе начали бойцы ЦАХАЛ – Минобороны Израиля

06 декабря 2023 09:33
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Израильская армия начала третий этап наземной операции в секторе Газа. Об этом заявили в Министерстве обороны Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий этап наземной операции в Газе начали бойцы ЦАХАЛ – Минобороны Израиля-1

Уже заблокирован самый густонаселенный город южной части анклава Хан-Юнис, где, по мнению военных, находятся члены руководства ХАМАС. По объектам боевиков будут нанесены беспрецедентные по мощности удары как с земли, так и с воздуха. И они продолжатся до полного уничтожения ХАМАС. Однако это сообщение вызвало тревогу как в ООН, так и в США, главном союзнике Израиля. Поскольку проблема такой тактики в том, что она приводит к большому количеству жертв среди мирного населения и превращает их в беженцев.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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