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Лукашенко: белорусам и финнам необходимо восстановить утраченные экономические и гуманитарные связи

06 декабря 2023 09:27
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Финляндия отмечает государственный праздник, очередную годовщину обретения государственной независимости. В этот день в 1917 году парламентом была подписана декларация о выходе из состава Российской империи, что было признано молодым советским правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: белорусам и финнам необходимо восстановить утраченные экономические и гуманитарные связи-1

По этому поводу улицы и дома украшаются государственными флагами, в Хельсинки традиционно пройдет военный парад и концерты. С Днем Независимости народ Финляндии поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил убеждение, что создание дальнейших барьеров между белорусами и финнами не соответствует общим интересам. Необходимо вернуться к восстановлению утраченных и формированию новых экономических и гуманитарных связей.

# Беларусь-Финляндия # Фотофакт

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