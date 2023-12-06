Немецкий автопром планирует массовые сокращения – они проигрывают конкуренцию азиатским машинам

Один только Volkswagen планирует уволить от 4 до 6 тысяч сотрудников. Всего же по всей стране оказаться на улице могут 160 тысяч человек, работающих на предприятиях, завязанных на автопроме. Причиной стало свертывание производства, вызванное инфляцией, ростом затрат и падением спроса. Покупатели стали выбирать, может, менее качественные, но более дешевые машины, сделанные в Корее или Китае.