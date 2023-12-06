В Гондурасе автобус рухнул в реку – 11 человек погибли, 25 ранены

11 человек погибли и 25 получили ранения в результате автокатастрофы в Гондурасе. Там на горной дороге автобус пробил ограждение моста и рухнул в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент ЧП в салоне находились 40 пассажиров. Пострадавших отправляли в больницы на машинах скорой помощи и военных вертолетах. По сообщению властей, количество жертв ДТП может увеличиться, так как несколько из раненых находятся в тяжелом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.