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В Гондурасе автобус рухнул в реку – 11 человек погибли, 25 ранены

06 декабря 2023 09:32
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11 человек погибли и 25 получили ранения в результате автокатастрофы в Гондурасе. Там на горной дороге автобус пробил ограждение моста и рухнул в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гондурасе автобус рухнул в реку – 11 человек погибли, 25 ранены-1

В момент ЧП в салоне находились 40 пассажиров. Пострадавших отправляли в больницы на машинах скорой помощи и военных вертолетах. По сообщению властей, количество жертв ДТП может увеличиться, так как несколько из раненых находятся в тяжелом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

# Авария # Фотофакт

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