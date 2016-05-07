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Третье мощное землетрясение в Японии за месяц: больше всего пострадала префектура Кагосима

07 мая 2016 15:31
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Новости Японии. Сейсмическая гроза ударила по Японии. Землетрясение магнитудой более 5 произошло у южных берегов страны восходящего солнца. Больше всего пострадала префектура Кагосима, которая состоит из нескольких мелких островов. Кроме этого, землетрясение проверило на прочность крупнейший космодром в стране. Пока что точных данных о разрушениях, впрочем, как и о жертвах, нет.

Это уже третье мощное землетрясение в Японии за последний месяц. В середине апреля два сильных подземных катаклизма унесли жизни около 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение в Японии

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