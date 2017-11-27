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Тренер по самообороне: в Лас-Вегасе выбрали «Мисс Вселенную»

27 ноября 2017 15:27
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Новости США. «Мисс Вселенную» выбрали в Лас-Вегасе. Самой красивой девушкой планеты признана тренер по самообороне 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренер по самообороне: в Лас-Вегасе выбрали «Мисс Вселенную»-1

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт здесь

Теперь она не только обладательница престижного титула. Вместе с короной девушке достался годовой контракт с приличной зарплатой, роскошная квартира в Нью-Йорке и масса других дорогих призов. Победительница конкурса уже заявила, что будет использовать свою популярность в благих целях. Девушка намерена привлекать внимание к борьбе  с ВИЧ.

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# Фотофакт # Мисс мира

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