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Извержение вулкана на Бали. Белорусы не могут покинуть остров

27 ноября 2017 14:09
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Новости Индонезии. Десятки тысяч туристов не могут улететь с индонезийского Бали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана на Бали. Белорусы не могут покинуть остров-1

Среди них и наши соотечественники. Пока граждане Беларуси, как сообщает посольство в Индонезии, за помощью не обращались. Напомню, из-за опасности извержения вулкана Агунг прекратил работу международный аэропорт.

Извержение вулкана на Бали. Белорусы не могут покинуть остров-3

Количество не состоявшихся рейсов приближается к полутысяче. На острове объявлен высший уровень опасности. Тем временем зону эвакуации на Бали расширили до 10 километров. Покинуть дома должны 100 тысяч человек.  

Извержение вулкана на Бали. Белорусы не могут покинуть остров-5

# Фотофакт # Извержение вулкана

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