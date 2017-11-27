Извержение вулкана на Бали. Белорусы не могут покинуть остров

Новости Индонезии. Десятки тысяч туристов не могут улететь с индонезийского Бали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и наши соотечественники. Пока граждане Беларуси, как сообщает посольство в Индонезии, за помощью не обращались. Напомню, из-за опасности извержения вулкана Агунг прекратил работу международный аэропорт.