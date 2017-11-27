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На севере Турции на одной из шахт произошёл обвал пород

27 ноября 2017 15:20
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Новости Турции. Чрезвычайное происшествие на севере Турции. На одной из шахт произошёл обвал пород. По последним данным, двое горняков погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Турции на одной из шахт произошёл обвал пород -1

Спасатели, работающие на месте инцидента, вытащили из-под завалов одного рабочего. На скорой его отправили в ближайшую больницу. Ещё два шахтёра оказались заблокированы под землёй. Специалисты пытаются их освободить. Причина аварии пока не названа.

На севере Турции на одной из шахт произошёл обвал пород -3

На севере Турции на одной из шахт произошёл обвал пород -5

# Фотофакт # Аварии в Турции

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