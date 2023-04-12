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Требуют немедленно прекратить. На Филиппинах протестуют против совместных учений с США

12 апреля 2023 14:18
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Новости Филиппин. На Филиппинах начались акции протеста против проводимых в стране крупных совместных с США учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют более 17 тысяч американских и филиппинских военных.

Требуют немедленно прекратить. На Филиппинах протестуют против совместных учений с США-1

Сотни активистов собрались перед штаб-квартирой Вооруженных сил страны с требованием немедленно прекратить маневры.

Требуют немедленно прекратить. На Филиппинах протестуют против совместных учений с США-4

Кроме этого, митингующие призвали филиппинцев выступить против военной активности США в Азии и открытия четырех новых военных баз, которые будут использоваться американскими войсками.

# Акции протеста # Новости Филиппин # Фотофакт

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