Требуют немедленно прекратить. На Филиппинах протестуют против совместных учений с США

Новости Филиппин. На Филиппинах начались акции протеста против проводимых в стране крупных совместных с США учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют более 17 тысяч американских и филиппинских военных.
Новости Филиппин. На Филиппинах начались акции протеста против проводимых в стране крупных совместных с США учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют более 17 тысяч американских и филиппинских военных.
Сотни активистов собрались перед штаб-квартирой Вооруженных сил страны с требованием немедленно прекратить маневры.
Кроме этого, митингующие призвали филиппинцев выступить против военной активности США в Азии и открытия четырех новых военных баз, которые будут использоваться американскими войсками.