Польские фермеры заблокировали железнодорожные пути, по которым идут составы с зерном из Украины

Новости Польши. Польские фермеры устроили акцию протеста против бесконтрольного ввоза в страну украинского зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Грубешов они заблокировали железнодорожные пути, по которым идут составы из Украины.

Прибывшая полиция оттеснила митингующих, но расходиться они отказались. Из-за импортного зерна фермеры терпят громадные убытки, так как не могут продать свое. Министр сельского хозяйства Польши пообещал, что в ближайшее время проблема будет решена, но аграрии не поверили, так как он не предоставил ни одного документа, подтверждающего это.