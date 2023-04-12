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Польские фермеры заблокировали железнодорожные пути, по которым идут составы с зерном из Украины

12 апреля 2023 14:14
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Новости Польши. Польские фермеры устроили акцию протеста против бесконтрольного ввоза в страну украинского зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Грубешов они заблокировали железнодорожные пути, по которым идут составы из Украины.

Польские фермеры заблокировали железнодорожные пути, по которым идут составы с зерном из Украины-1

Прибывшая полиция оттеснила митингующих, но расходиться они отказались. Из-за импортного зерна фермеры терпят громадные убытки, так как не могут продать свое. Министр сельского хозяйства Польши пообещал, что в ближайшее время проблема будет решена, но аграрии не поверили, так как он не предоставил ни одного документа, подтверждающего это.

Польские фермеры заблокировали железнодорожные пути, по которым идут составы с зерном из Украины-4

В профсоюзе сельхозпроизводителей заявили, что фермеры будут протестовать семь дней, но акцию могут и продлить.

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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