Франция блокирует решение ЕС о поставках снарядов Киеву

Париж тормозит решение Евросоюза о поставках боеприпасов Украине. Польша обвиняет Францию, а СМИ сообщают, что Париж таким образом лоббирует интерес собственных оружейных компаний.

Информация о том, что Франция блокирует требующее единогласия решение ЕС о финансировании поставок снарядов Киеву, в среду, 12 апреля, появилась в PAP со ссылкой на высокопоставленного представителя Европейского союза, пишет РИА Новости. Сообщается, что Париж ставит условие, чтобы рефинансирование стало возможным не только во вопросу поставок боеприпасов, но и ракет, о которых Киев не просит. В публикации обозначается, что таким образом Франция, возможно, пытается продвинуть интересы собственных оружейных фирм.

Решение о рефинансировании поставок снарядов Вооруженным силам Украины из средств Европейского фонда мира на сумму 2 миллиардов евро было принято в марте 2023 года на саммите Евросоюза в Брюсселе. Тогда вопрос стоял в передаче боеприпасов калибра 155 мм, которые производятся в Польше, Германии и Франции.

В этой ситуации решением мог бы стать поиск снарядов в третьей стране на основе пожертвования с последующим возвращением этой третьей стране другого вооружения из запасов государства, входящего в Евросоюз, отмечает источник.