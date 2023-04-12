Новости Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии произошло редкое для страны природное явление. Там в некоторых районах выпал сильный снег и прошел град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение нескольких часов дороги оказались заблокированы утопающими в сугробах машинами. В школах отменили занятия, студентам предложили заниматься дистанционно. Коммунальные службы по понятным причинам оказались не готовы к такой экстремальной ситуации, поэтому на расчистку основных дорог была брошена строительная техника. Но, как выяснилось, это не единственная проблема.