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Саудовскую Аравию завалило снегом – посмотрите, во что превратились улицы!

12 апреля 2023 13:27
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Новости Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии произошло редкое для страны природное явление. Там в некоторых районах выпал сильный снег и прошел град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саудовскую Аравию завалило снегом – посмотрите, во что превратились улицы!-1

В течение нескольких часов дороги оказались заблокированы утопающими в сугробах машинами. В школах отменили занятия, студентам предложили заниматься дистанционно. Коммунальные службы по понятным причинам оказались не готовы к такой экстремальной ситуации, поэтому на расчистку основных дорог была брошена строительная техника. Но, как выяснилось, это не единственная проблема.

Саудовскую Аравию завалило снегом – посмотрите, во что превратились улицы!-4

В скором времени огромные сугробы снега стали таять и потоки воды хлынули на улицы городов, практически парализовав их жизнь.

# Природные явления # Фотофакт

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