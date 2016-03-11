Пьяные женщины устроили драку на борту самолета, летевшего в Лос-Анджелес

Новости США. Драка на борту самолета американской авиакомпании Spirit Airlines. Причиной стала громкая музыка, которую слушали две девушки.

Подвыпившие пассажирки вдруг решили, что им не хватает музыкального сопровождения, и включили переносные колонки на всю громкость.

Такое поведение создало дискомфорт для других пассажиров.

Сначала несколько женщин сделали замечание, но их просьбу оставили без внимания.

В какой-то момент в ход пошли кулаки. Представительницы прекрасного пола таскали друг друга за волосы и били по лицу. Стражей порядка возмутило другое: очевидцы произошедшего разнимать девушек не торопились. Судя по всему, были увлечены другим: снимали все на видео.

Как сообщают информагентства, правоохранители ограничились воспитательной беседой и не стали никого арестовывать.

Это далеко не первый случай неадекватного поведения нетрезвых пассажиров на борту самолетов. Напомним, несколько лет назад общественный резонанс получила история, главный герой которой – бизнесмен из Саратова. Мужчина устроил пьяный дебош на борту летящего в Египет самолета. Он избил стюарда, угрожал пассажирам. После инцидента хулиган скрылся и был объявлен в международный розыск. Задержали мужчину под Гродно. Здесь подробнее.

