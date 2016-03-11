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Более 3 млн мексиканцев в 26 регионах страны остались без электричества из-за сильных ветров и осадков

11 марта 2016 13:22
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Новости Мексики. Мексиканцы остались без электричества. Сразу в 26 регионах страны сильные ветры и осадки. В результат, более трех миллионов местных жителей вынуждены оставаться без света.

В пострадавшие районы уже направлены тысячи спасателей и техника. Они будут работать, пока энергоснабжение не будет полностью восстановлено. Сообщается также, что непогода повредила около двух тысяч домов, порывы ветра повалили почти тысячу деревьев. В результате разгула стихии пострадали не менее 16 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем синоптики отмечают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся еще два дня.

# Природные катаклизмы

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