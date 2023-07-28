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Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о хранении секретных документов в своем доме

28 июля 2023 08:34
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Бывшему президенту США Дональду Трампу может грозить от 5 до 20 лет тюремного заключения в связи с делом о хранении секретных материалов в его владениях, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Прокуроры предъявили Трампу три новых обвинения, два из которых касаются ликвидации записей с камер видеонаблюдения в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а третье – умышленное сохранение документации, связанной с государственной обороной США. За уничтожение записей с камер слежения предусмотрено максимальное наказание в виде двадцати лет лишения свободы за один эпизод, а за намеренное сохранение документов – до десяти лет лишения свободы. Также обвинения предполагают штрафы в размере 250 тыс. долларов за каждое правонарушение.

По всем пунктам обвинения Трамп отрицает свою вину. Судебное разбирательство назначено на 20 мая 2024 г., и новые предъявленные обвинения не должны повлиять на начало сроков разбирательства.

# Международная политика

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