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Орбан заявил, что существование Украины и её армии держится лишь на деньгах Запада и США

28 июля 2023 08:19
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что существование Украины и ее армии держится лишь на деньгах Европы и США, сообщает ТАСС.

Орбан полагает, что длительность и завершение конфликта в Украине напрямую дотаций стран Запада. Он отметил, что для продолжения боевых действий украинцам нужны деньги, а основной вопрос заключается в том, как долго США и Европа будут финансировать этот конфликт. Орбан отметил, что урегулирование конфликта мирным путем возможно через прекращение огня и начало переговоров. Это является единственным выходом из ситуации, заключил премьер.

# Международная политика # Виктор Орбан

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