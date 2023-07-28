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8 человек погибли в результате взрыва зернохранилища на юге Бразилии

28 июля 2023 08:28
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Новости Бразилии. ЧП на юге Бразилии. По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва зернохранилища. Это иностранные рабочие компании. Большинство из них – граждане Гаити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 человек погибли в результате взрыва зернохранилища на юге Бразилии-1

Инцидент произошел на юге страны, в штате Парана. Это один из ключевых сельскохозяйственных регионов Бразилии. В настоящее время причина взрыва неизвестна. Все силы местных властей и спасателей брошены на поиски человека, который пока числится пропавшим без вести.

# Взрыв # Новости Бразилии # Фотофакт

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