8 человек погибли в результате взрыва зернохранилища на юге Бразилии

Новости Бразилии. ЧП на юге Бразилии. По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва зернохранилища. Это иностранные рабочие компании. Большинство из них – граждане Гаити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на юге страны, в штате Парана. Это один из ключевых сельскохозяйственных регионов Бразилии. В настоящее время причина взрыва неизвестна. Все силы местных властей и спасателей брошены на поиски человека, который пока числится пропавшим без вести.