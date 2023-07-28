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На подлете к Москве сбили беспилотник – Собянин

28 июля 2023 08:27
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Новости России. О неудавшейся атаке беспилотника сообщил мэр Москвы. Его сбили на подлете к городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На подлете к Москве сбили беспилотник – Собянин-1

Разрушений и пострадавших нет. Информацию подтвердили в Минобороны. Как заявили в ведомстве, утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку. По каким именно объектам Московской области планировалось нанести удар, не уточняется.

# Вооруженные силы # Сергей Собянин # Новости России # Фотофакт

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