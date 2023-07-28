На подлете к Москве сбили беспилотник – Собянин

Новости России. О неудавшейся атаке беспилотника сообщил мэр Москвы. Его сбили на подлете к городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушений и пострадавших нет. Информацию подтвердили в Минобороны. Как заявили в ведомстве, утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку. По каким именно объектам Московской области планировалось нанести удар, не уточняется.