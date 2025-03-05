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Трамп заявил о готовности Зеленского сесть за стол переговоров

05 марта 2025 07:57
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В Вашингтоне несколько часов назад завершилось выступление Дональда Трампа перед Конгрессом. По словам, главы Белого дома за 43 дня работы его команде удалось сделать то, чего не удавалось добиться ни одной администрации за годы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп заявил о готовности Зеленского сесть за стол переговоров-2

Что касается внутренней политики, то Трамп пообещал поднять с колен экономику, которую развалил его предшественник Байден. Для этого новый президент сократит налоги для предприятий, снизит расходы и цены на энергию. Что касается внешней политики, то США намерены воплотить амбициозные планы. Присоединить Гренландию, восстановить контроль над Панамским каналом и даже установить американский флаг на Марсе. Разумеется, была затронута тема, развитие которой ожидали все собравшиеся в зале журналисты и не только – конфликт в Украине. Трамп заявил, что прилагает все усилия для прекращения боевых действий и поддерживает диалог с обеими сторонами. В частности, он уже получил письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заявил о готовности сесть за стол переговоров.

# Дональд Трамп # Международная политика # Владимир Зеленский

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