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Медведев связал покушение на Трампа с киевским режимом

16 сентября 2024 10:25
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задумался, что будет, если окажется, что подозреваемого в покушении на Дональда Трампа заказал киевский режим. Об этом он написал в социальной сети Х. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Fox News сообщал, что среди задержанных по делу о покушении – 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов. Перестрелка случилась возле гольф-клуба во Флориде, где Трамп находился в гостях.

Сотрудники Секретной службы открыли стрельбу по злоумышленнику, который пытался скрыться, но был задержан. На месте нашли автомат АК-47, два ранца и камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР.

# Международная политика

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