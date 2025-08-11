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Азербайджан и Армения опубликовали проект мирного соглашения – 17 пунктов

11 августа 2025 15:20
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Азербайджан и Армения опубликовали проект мирного соглашения – 17 пунктов-0

Армения и Азербайджан парафировали в Вашингтоне мирный договор из 17 пунктов. Об этом пишет ТАСС. Документ подписали министры иностранных дел двух стран 8 августа.

Основные положения включают отказ от претензий на территории и применения силы, введение запрета на присутствие на границе третьих стран, совместную демаркацию границ, борьбу с сепаратизмом и с терроризмом, а также создание комиссии по контролю за исполнением соглашения.

В течение одного месяца стороны берут на себя обязательство отозвать обоюдные иски на международных площадках. Кроме того, соглашение предусматривает установление дипломатических отношений после обмена грамотами и возможность заключения дополнительных соглашений в различных областях.

Фото: pixabay

# Международная политика

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