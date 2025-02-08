Трамп высказался о взаимоотношениях с Путиным

По словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, его и президента Российской Федерации Владимира Путина на протяжении всего периода их взаимодействия связывали «хорошие отношения», пишет РИА Новости.
По словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, его и президента Российской Федерации Владимира Путина на протяжении всего периода их взаимодействия связывали «хорошие отношения», пишет РИА Новости.
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Представители СМИ спросили у Трампа, насколько вероятно проведение встречи двух лидеров. Американский президент допускает такую возможность, отметив также, что ему «грустно» от происходящего в Украине.