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Трамп высказался о взаимоотношениях с Путиным

08 февраля 2025 11:32
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По словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, его и президента Российской Федерации Владимира Путина на протяжении всего периода их взаимодействия связывали «хорошие отношения», пишет РИА Новости.

Трамп высказался о взаимоотношениях с Путиным-1

Фото: Pinterest

Представители СМИ спросили у Трампа, насколько вероятно проведение встречи двух лидеров. Американский президент допускает такую возможность, отметив также, что ему «грустно» от происходящего в Украине.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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