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Трое освобожденных в Газе заложников прибыли в Израиль – ЦАХАЛ

08 февраля 2025 10:52
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Трое граждан Израиля, которые находились в плену на территории сектора Газа, вернулись на родину, пишет РИА Новости.

Трое освобожденных в Газе заложников прибыли в Израиль – ЦАХАЛ-1

Фото: Pinterest

В пресс-службе ЦАХАЛ информировали, что освобожденные израильтяне прибыли в страну. В пункте первоначального приема в районе около сектора Газа они смогут встретиться с родственниками. 

8 февраля производится 5 обмен заложников между Палестиной и Израилем в ходе первого этапа сделки по прекращению огня на территории сектора Газа.

# Международная политика

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