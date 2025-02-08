Трое освобожденных в Газе заложников прибыли в Израиль – ЦАХАЛ

Трое граждан Израиля, которые находились в плену на территории сектора Газа, вернулись на родину, пишет РИА Новости.

В пресс-службе ЦАХАЛ информировали, что освобожденные израильтяне прибыли в страну. В пункте первоначального приема в районе около сектора Газа они смогут встретиться с родственниками.

8 февраля производится 5 обмен заложников между Палестиной и Израилем в ходе первого этапа сделки по прекращению огня на территории сектора Газа.