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В СМИ названа причина смерти режиссёра Дэвида Линча

08 февраля 2025 11:14
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Обнародована причина, приведшая к смерти известного режиссера и сценариста из США Дэвида Линча, пишет ТАСС.

В СМИ названа причина смерти режиссёра Дэвида Линча-1

Фото: Pinterest

В свидетельстве о смерти в качестве причины смерти кинорежиссера указывается остановка сердца. Остановку сердечной деятельности спровоцировала хроническая обструктивная болезнь легких.

Дэвида Линча кремировали. Прах захоронен на кладбище Hollywood Forever.

Линчу было 78 лет.

# Некролог

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