В СМИ названа причина смерти режиссёра Дэвида Линча

Обнародована причина, приведшая к смерти известного режиссера и сценариста из США Дэвида Линча, пишет ТАСС.
Обнародована причина, приведшая к смерти известного режиссера и сценариста из США Дэвида Линча, пишет ТАСС.
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В свидетельстве о смерти в качестве причины смерти кинорежиссера указывается остановка сердца. Остановку сердечной деятельности спровоцировала хроническая обструктивная болезнь легких.
Дэвида Линча кремировали. Прах захоронен на кладбище Hollywood Forever.
Линчу было 78 лет.