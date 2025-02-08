Варшава отказывается выполнять требования Пакта о миграции

Польские политики, в погоне за рейтингами, готовы пожертвовать не только украинцами, но и авторитетом на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава, принявшая миллионы украинских беженцев, теперь закрывает двери для них и ограничивает возможности, тем, кто уже приехал в страну. О начале горьких времен для украинцев заявил премьер-министр Польши общаясь с главой Еврокомиссии. Варшава отказалась выполнять требования европейского Пакта о миграции и убежище, который формально был одобрен в мае прошлого года.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Я попросил министра внутренних дел и администрации и министра юстиции представить такой быстрый план немедленного реагирования на организованную и агрессивную преступность, совершаемую иностранцами. Любой, кто посетит Польшу, воспользуется нашим гостеприимством и грубо нарушит закон, будет депортирован из Польши.

Антиукраинские высказывания все чаще звучат в Польше. Это уже тренд перед предстоящими президентскими выборами в стране. Так один из кандидатов Гжегож Браун призвал солдат в Войске польском создать службу по контролю за украинскими активистами. В своем комментарии он назвал Украину обанкротившимся несостоявшимся государством и потребовал вести войну против бандеровских остатков.