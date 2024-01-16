Politico: Лиз Трасс тайно лоббировала интересы Китая

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая известна своей жесткой позицией в вопросе о Китае, попросила министра бизнеса и торговли Кеми Бэднок оказать помощь одному из британских производителей военного оборудования в реализации оборонной продукции в Китае. Об этом пишет ТАСС.

Это необходимо, чтобы не допустить потери миллионных прибылей для британской компании Richmond Defense Systems, которой было запрещено осуществлять поставки в КНР.

Трасс подчеркнула, что введение запрета на продажу военного снаряжения в Китай означало бы утрату будущих миллионных продаж. В мае 2023 года Трасс побывала на Тайване, что стало первым визитом бывшего главы британского кабинета министров с 1996 года. Она встречалась с различными официальными лицами и выступила на мероприятии аналитического центра Prospect Foundation.