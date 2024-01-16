Прямой эфир

Politico: Лиз Трасс тайно лоббировала интересы Китая

16 января 2024 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая известна своей жесткой позицией в вопросе о Китае, попросила министра бизнеса и торговли Кеми Бэднок оказать помощь одному из британских производителей военного оборудования в реализации оборонной продукции в Китае. Об этом пишет ТАСС. 

Это необходимо, чтобы не допустить потери миллионных прибылей для британской компании Richmond Defense Systems, которой было запрещено осуществлять поставки в КНР.

Трасс подчеркнула, что введение запрета на продажу военного снаряжения в Китай означало бы утрату будущих миллионных продаж. В мае 2023 года Трасс побывала на Тайване, что стало первым визитом бывшего главы британского кабинета министров с 1996 года. Она встречалась с различными официальными лицами и выступила на мероприятии аналитического центра Prospect Foundation.

# Международная политика # Лиз Трасс

Другие новости рубрики

Все новости
Симоньян заявила, что мировая война точно начнется
16 января 2024 12:19

Симоньян заявила, что мировая война точно начнется

Во Франции рассказали, почему Германия хочет вступить в войну с РФ
16 января 2024 10:36

Во Франции рассказали, почему Германия хочет вступить в войну с РФ

В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов
16 января 2024 10:34

В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов