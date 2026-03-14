Безупречное соблюдение технологии и железная дисциплина! Какие задачи стоят перед АПК?

Март лишь подбирается к своему экватору, а погода шепчет уже практически по-апрельски. Температура воздуха значительно выше климатической нормы, а накануне в южных регионах она вплотную подобралась к 20-градусной отметке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вы припомните в последние годы столь стремительный «весенний взлет»? Хотя в контексте пока довольно низких ночных температур снежный покров таял равномерно, постепенно увлажняя почву. На юге и западе о нем уже забыли, а на севере и по востоку даже у остатков белого покрывала почти не остается шансов дожить до понедельника. И все это в сумме – отличные новости для аграриев.

И вот здесь, с учетом такой щедрой природной отмашки к началу посевной кампании, важно не упустить момент и умело им воспользоваться. Открывает марафон, по традиции, сев ранних яровых культур. Все регионы постараются сделать это в сжатые сроки. Техническая обеспеченность, как заявляют в Минсельхозпроде, в каждой области позволяет уложиться в 12 дней. Таким образом, будет заложен прочный фундамент будущего урожая.

А это уже к вопросу не о подарках природы, а о безупречном соблюдении технологии и железной дисциплине в сельском хозяйстве – на всех этапах производства и на каждом рабочем месте. Об этой простой, но эффективной формуле экономического успеха в АПК накануне говорил Президент. А еще о высокой урожайной планке в 2026 году – не ниже уровня года минувшего. И это комплекс важнейших задач, который сегодня стоит перед аграриями по всей стране. «Ниже – нельзя!» Какую задачу поставил Лукашенко аграриям по урожаю в 2026 году?